München - Die CSU-Fraktion freut sich über das Angebot der Unternehmerfamilie Zechbauer. Am Dienstag teilte die Unternehmerfamilie Zechbauer, Hauptvermieterin am Stachus, mit, man habe den Kaufhausbetreibern angeboten, die Miete bis Ende 2021 um etwa drei Viertel zu kürzen (AZ berichtete). "Das Angebot schafft Zeit für Galerie Kaufhof Karstadt, einen Sozialplan für die von den Schließungen in München betroffenen Mitarbeiter zu entwickeln und im besten Fall sogar den Standort am Stachus zu retten", lobt die CSU.