Eigenes Label "Beck to Beck" Michi Beck: "Ich fand Mode immer spannend"

Nachdem er in der elften Klasse von der Schule geflogen sei, habe Beck sich sogar in Reutlingen an einer Modedesignschule beworben. Dort sei er aber nicht genommen worden. "Dafür ging es mit den Fantas los." Hits wie "Tag am Meer" oder "Populär" folgten wie am Fließband. Das Label hätten er und seine Frau aber nicht nur aus einem Business-Gesichtspunkt gegründet. "Uli und ich wollten etwas zusammen kreieren, was über das normale Paarsein hinausgeht. Nach 18 Jahren Beziehung ist das wichtig. Wir legen schon lange als Paar auf." Seine Frau Uli erklärt weiter: "Immer ein Stück, dann der andere das nächste. Back to back heißt der DJ-Begriff dafür, deshalb auch der Name Beck to Beck für unser Label."