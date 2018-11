Die ungewöhnliche Puppen-Demonstration ist Teil des Prozesses um den Tod des kleinen Mädchens, das gerade einmal fünf Wochen auf der Welt war, bevor es sterben musste. Staatsanwalt Laurent Lafleur geht von Mord aus. Hilfskoch Paolo H. (32) sei am 22. Oktober 2017 von der Situation mit dem schreienden Kind überfordert gewesen und habe das Baby in der Großhaderner Wohnung der kleinen Familie geschüttelt, damit es endlich Ruhe gebe. Das sei heimtückisch gewesen, weil die schützende Mutter sich in diesem Moment im Bad befand.