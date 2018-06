Eigener Hashtag auf Twitter Das Rätselraten um Melania Trump geht weiter

Mitte Mai wurde First Lady Melania Trump (48) wegen Nierenproblemen operiert. Sowohl US-Präsident Donald Trump (71) als auch das Weiße Haus gaben nach dem Eingriff umgehend Entwarnung: Die First Lady habe alles bestens überstanden. In der Öffentlichkeit wurde sie seitdem jedoch nicht mehr gesehen. Vor wenigen Tagen twitterte sie zu den Spekulationen um ihren Aufenthaltsort, dass sie im Weißen Haus sei, sich großartig fühle und bereits wieder bei der Arbeit sei.