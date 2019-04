Landshut - Falco ist ein Strawanzer, wie es in Landshut wohl nur wenige sonst in der Altstadt gibt. Zumindest in Katzenform. Der zweijährige Kater ist fast immer draußen unterwegs; mittlerweile hat er viele Fans in der Innenstadt, in diversen Geschäften ist er daheim. Auch auf Facebook in der Landshut-Gruppe hat er eine Fangemeinde. Wenn er mal wieder von zu Hause ausgebüxt ist, suchen etliche Landshuter mit, um ihn wieder zu seinem Frauchen Petra Mack zu bringen.