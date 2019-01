Grafing - Am vergangenen Mittwoch attackierte ein 44-Jähriger laut Bundespolizei am Bahnsteig Grafing Stadt den neuen Freund seiner Ex-Freundin (26). Als sie dazwischenging, zeigte sich der Ex-Partner auch ihr gegenüber aggressiv. Das Pärchen flüchtete nach der Auseinandersetzung in die S-Bahn und erstattete später Anzeige bei der Polizei.