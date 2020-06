Ehrliches Interview Monica Bellucci: "Schönheit hat mir manchmal auch Macht gegeben"

Zu Anfang ihrer Karriere sei Bellucci nicht gerade die beste Schauspielerin gewesen. Doch ihre kleine Rolle in Francis Ford Coppolas "Dracula" sah sie dann als ihre große Chance. "Ich kapierte schnell, dass ich mich auf die Hinterbeine setzen muss, wenn ich mich vom Aussehen unabhängig machen will", so die Italienerin.