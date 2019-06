Ehrliches Interview Hugh Grant rechnet mit Hollywood ab - und ein wenig mit sich selbst

Das Film-Magazin "The Hollywood Reporter" hat es zur Tradition gemacht, mehrere Schauspieler an einen Tisch zu setzen und auf interessante Interviews mit viel Gruppendynamik zu hoffen. Bei ihrer neuesten Round-Table-Diskussion war es Hugh Grant (58), der im Gespräch Charakterdarsteller-Schwergewichten wie Oscar-Preisträger Sam Rockwell (50, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") und frischgebackenen Welt-Stars wie "Game of Thrones"-Star Richard Madden (32) den ehrlichsten Einblick in das Hollywood-Geschäft gab. Dabei rechnete er nicht nur mit der Filmbranche ab, sondern ein wenig auch mit sich selbst.