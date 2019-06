Ehrliches Interview Charlotte Würdig redet Klartext: Darum geht sie zum Beauty-Doc

"Wir sollten aufhören, so zu tun, als wenn Wasser, gute Gene und Bio-Brokkoli allein schön machen", findet Würdig. "Das ist nicht fair allen Frauen gegenüber." Die zweifache Mutter habe wegen ihrer Kinder seit sechs Jahren nicht mehr durchgeschlafen und habe außerdem bemerkt: "Ich kann so viel Sport machen, wie ich will - bestimmte Konturen im Gesicht werden einfach nicht wieder straffer."