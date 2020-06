Erdmann spricht auf YouTube über ihre Ängste

Doch so glücklich das schwangere Model derzeit ist, so mischen sich auch Ängste vor dem Unbekannten mit ein. Auf YouTube teilt Fiona Erdmann mit ihren Followern, was ihr während ihrer Schwangerschaft Sorgen bereitet. "Die ersten zwölf Wochen hat man natürlich total Angst, bleibt das Kind, bleibt es nicht." Völlig unbegründet war diese Sorge nicht. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte sie mit Komplikationen zu kämpfen.

"Ich erlitt eine extrem starke Sturzblutung und war mir ganz sicher, das Kind verloren zu haben. Wir waren unendlich traurig. Vom Arzt erfuhr ich dann, dass ein Hämatom in der Gebärmutter die Blutung ausgelöst hat. Das Baby war gesund." Nach diesem Vorfall hatte das Paar "Todesangst ums Baby", doch glücklicherweise konnten die Ärzte den beiden Entwarnung geben.

Dennoch wurden die Sorgen um den Nachwuchs nicht weniger. "Dann geht der nächste Schritt los. Ist alles dran, ist alles in Ordnung – Organe, passt alles, ist alles am rechten Fleck. Ein kleines bisschen Angst zu haben, ist, glaube ich, auch immer in Ordnung. Weil man da mit bestimmten Dingen vielleicht auch etwas behutsamer ist", so die werdende Mama.

