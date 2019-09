Ehrlich Worte als Coach Rapper Sido: Mit diesen Sprüchen mischt er "The Voice of Germany" auf

"Ich dachte, da steht die biedere Hausmutti"

Bei Tina Trummer (36) hatte sich ebenfalls kein Coach umgedreht. Allerdings bedauerte es Sido offenbar ein wenig, sich nicht umgedreht zu haben. Wenn er die 36-Jährige gesehen hätte, hätte er sie sofort in sein Team geholt. Denn: "Ich dachte, da steht jetzt die biedere Hausmutti, die jetzt auch mal ihre fünf Minuten haben möchte." Doch Tina nahm es locker und konterte selbstbewusst: "Sido, ich bin eine biedere Hausmutti!"

Er wird von seinen Fans gefeiert

Der Rapper scheint sich bei "The Voice of Germany" wohl zu fühlen. Auf Instagram teilte er ein Foto von einem Plakat der neuen Staffel, auf dem er mit seinen Coach-Kollegen zu sehen ist. In den Kommentaren dazu schreiben viele User, dass seine Teilnahme der Grund dafür sei, dass sie bei "The Voice of Germany" überhaupt einschalten. "Schaue ich mir nur an, weil du dabei bist", ist etwa zu lesen. Ein anderer Fan hat den Rapper schon bei "X Faktor" in der Jury gesehen und schreibt: "Ehrlichster Coach". Das stimmt allemal.