Ehrenpreis als "Legende" Bambi-Verleihung: Rod Stewart fällt kurzfristig aus

Eigentlich hätte die Bambi-Verleihung, die am heutigen Freitag (16. November) in Berlin stattfindet, auch im Zeichen von Rod Stewart (73, "Storyteller: The Complete Anthology") stehen sollen. Der 73-jährige Brite hätte gerne seinen Ehrenpreis als "Legende" der Musikbranche in Empfang genommen, doch eine Verletzung bremst den Star aus. In einem Video, dass auf der Facebook-Seite der Veranstaltung veröffentlicht wurde, erklärt er seinen kurzfristigen Ausfall.