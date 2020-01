Ehre für den US-Rapper 50 Cent erhält Hollywood-Stern - und eine Lobhudelei von Eminem

Mit großer Freude und den branchenüblichen Kraftausdrücken wurde US-Rapper 50 Cent (44, "Get Rich Or Die Tryin'") bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood gefeiert. Neben dem neuesten Namen auf der weltberühmten Flaniermeile waren auch seine Entdecker und Rap-Kollegen Dr. Dre (54) und Eminem (47) anwesend. Letzterer hielt die Lobrede auf seinen guten Freund.