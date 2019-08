Prominente Gäste im Stadion

Übrigens werden auch einige illustre Zuschauer im Stadion sein. Bundestrainer Toni Söderholm, der vor seinem Engagement beim DEB den SC Riessersee trainiert hatte, wird ebenso dabei sein wie Dominik Kahun, der 2018 vom EHC in die NHL gewechselt war und der jetzt bei den Pittsburgh Penguins seine Dollar verdient. Der erste ernstere Test steht für den EHC dann am 23. August beim "Red Bull Salute" gegen IFK Helsinki an.