Die Richterin am Amtsgericht München gab den Klägern Recht. In der Begründung heißt es der Mitteilung zufolge: "Der Klageantrag ist (...) ausreichend bestimmt. Die Kläger können nicht gezwungen werden, den gewünschten Hund schon vor Erteilung der Zustimmung durch die Vermieter zu erwerben, um ihn für den Klageantrag genauer bestimmen zu können. (...)"

Hund darf nicht zu lange allein in Wohnung sein

Es würden zudem keine ausreichenden sachlichen Gründe vorliegen, die es den Vermietern erlaubten, die Zustimmung zu der begehrten Hundehaltung den Klägern zu verweigern, so die Richterin. "Unstreitig bewohnen die Kläger eine sehr große Wohnung mit mehreren Zimmern. Zwar verfügt die Wohnung nicht über einen Garten, aber es entspricht eher der Ausnahme, dass Hunde - auch größere - tagsüber und nachts nur im Freien gehalten werden. Zudem sind von der Wohnung aus größere Grünflächen leicht und schnell zu erreichen. (...)"

Weiter heißt es in der Begründung: Bei artgerechter Haltung, sprich, wenn der Hund ausreichend Ausgang erhalte, richtig erzogen sei und nicht wiederholt längere Zeiten allein in der Wohnung gelassen werde, sei in der Regel nicht davon auszugehen, dass der Hund durch verstärktes Jaulen oder Gebell auf sich aufmerksam mache oder großen Schaden an der Wohnung anrichte. Die Kläger hätten im Übrigen im vorliegenden Verfahren bereits zugesagt, eine entsprechende Versicherung abzuschließen.

Mieter waren bemüht um Zustimmung der Vermieter

"Zwar sei nachvollziehbar, dass die Beklagten durch eine Genehmigung nicht riskieren wollen, dass sich erst bei der konkreten Haltung herausstellt, dass die Kläger zur Hundehaltung ungeeignet sind oder der Hund für eine Haltung in einem solchen Haus nicht geeignet ist", so die Richterin. "Es kann aber nicht ausreichen, die Ablehnung auf bloße allgemeine Befürchtungen zu stützen, sondern es müssen ausreichend konkrete Anhaltspunkte für eine zu erwartende unzumutbare Belästigung vorliegen."

Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Kläger nicht - wie es einige Mieter handhaben würden - einfach ungefragt einen Hund erworben haben und jetzt über die nachträgliche Genehmigung streiten, sondern sich bereits lange um die Zustimmung der Vermieter bemühten.

Das Urteil stammt vom 03.08.2018. Es sei nach Rücknahme der Berufung seit 20.02.2019 rechtskräftig, wie das Gericht an diesem Freitag mitteilte.