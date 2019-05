In Taufkirchen kam ein Mann am späten Dienstagabend gegen 21 Uhr nach Hause. Von außen konnte er sehen, dass in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Licht brannte. Zudem konnte er am Fenster eindeutig die Silhouette eines Mannes erkennen.Da seine Ehefrau eigentlich nicht zuhause sein sollte, befürchtete der Mann das Schlimmste und wählte die 110. "Einbrecher, schicken sie schnell jemand vorbei", gab der Mann durch und nannte seine Adresse.