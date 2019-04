Ehemann Jay-Z beim Rivalen Puma Beyoncé entwirft nun Schuhe und Kleidung für Adidas

Ihr Ehemann Jay-Z (49, "Empire State Of Mind") hat sich sicherlich riesig über diesen Deal seiner Frau Beyoncé (37, "Halo") gefreut, auch wenn das Ganze so einen kleinen Beigeschmack hat. Während er am Rivalen Puma beteiligt ist, wird sie neue Kreativpartnerin bei Adidas. Das hat der Sportartikelhersteller nun bekanntgegeben. Beyoncé soll für die Herzogenauracher unter anderem Schuhe und neue Kleidung entwerfen. Beide nennen die Geschäftsbeziehung eine "ikonische Partnerschaft".