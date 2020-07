Ehemann Giovanni packt mit an Jana Ina Zarella: So meistert sie Familie und Karriere

Dank großem Familienkalender alles im Griff

Eines sei der gebürtigen Brasilianerin im Alltag besonders wichtig: Ihre Kinder und das Familienleben dürften nicht unter den beiden Karrieren der Eltern leiden. "Das Wichtigste ist deshalb unser großer Familienkalender", klärt Zarrella auf. Darin würden "alle Projekte und die Termine der Kinder" festgehalten werden, "und dann schauen wir, was machbar ist und was nicht". Vor jedem neuen TV-Job oder jedem neuen Musik-Projekt halte das Paar mit seinen Kindern einen "Familienrat" ab, in dem bestimmt werde, "ob wir das machen wollen".