Nur so konnte der von der Geschichte belastete Grund überhaupt Bauland werden. Eine Möglichkeit: An dieser Stelle könnte die Grundschule für die zuziehenden Kinder entstehen, die Stadt München plant bereits. Am Fundort der Skelette kann auch die NS-Geschichte Thema sein.

TSV Ludwigsfeld: "Wir brauchen Zuwachs"

Der Schul-Parkplatz könnte am Wochenende vom Sportverein genutzt werden. Ein Grundstück im Osten gehört der Stadt München. Für den TSV Ludwigsfeld wird sie in der Nähe des Sportplatzes ein neues Vereinsheim errichten, denn das befindet sich aktuell noch in der letzten erhaltene Baracke des Lagers. Der Sportverein freut sich, wenn Familien zuziehen: "Wir brauchen Zuwachs", sagt ein Mitglied des Vorstands.

Heftige Diskussionen gibt es zu den Themen Verkehr, Lärm und dem Gesundheitsgutachten, das die Investoren in Auftrag gegeben haben. Die Stadt übernimmt lediglich die Gegenprüfung. Kritische Ludwigsfelder macht das misstrauisch. Sie verlangen Einsicht und Offenlegung der Erst-Gutachten – ohne Erfolg. "Ich kann Ihnen versichern, das ist keine Gefälligkeitsprüfung der Stadt", versucht Katja Strohhäker die Gemüter zu beruhigen.

Vollends überzeugen können die Investoren die anwesenden Bürger aber nicht. Eine Ludwigsfelderin fasst die Haltung vieler Anwohner zur "Entwicklung" ihrer Siedlung so zusammen: Wenn Nachverdichtung, dann bitte behutsam. Zu viele Wohnungen seien geplant. Die Neubauten dürften erst kommen, wenn die Probleme der Siedlung behoben sind. Oresia Poletko beendet die dreistündige Diskussion zwischen Investoren, Stadt und Anwohnern mit dem Satz: "Wir sind skeptisch. Aber wenn unser Vertrauen belohnt wird, ist das wunderbar."

Weitere Infos: ludwigsfeld-im-dialog.de Kontakt für Bürger: ludwigsfeld@muenchen.de

