Tine Wittler feiert 20-jähriges Bühnenjubiläum

2018 zog es die ehemalige RTL-Moderatorin von der Stadt aufs Land. Mittlerweile lebt sie in einem Dorf im Wendland (östliches Niedersachsen), wo sie ein altes Fachwerkhaus zur Kneipe "Wittlerins Wohnzimmer" umfunktioniert hat.

Dort feiert sie dieses Jahr 20-jähriges Bühnenjubiläum und präsentierte ihren Gästen verschiedene Performance-Einlagen. "Ich kann nicht anders", erklärte sie im Gespräch mit RTL. "Ich hab so einen Motor im Hintern und der sagt immer: 'Und jetzt was Neues und was Neues.' Deshalb mache ich so viele unterschiedliche Sachen."

