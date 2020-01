Ehemaliger Koch verrät Echte Kaloriensünden: Die Queen setzt auf Sahne, Butter und Fett

Darren McGrady (58, "Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen") war 15 Jahre lang Koch am britischen Hof. In einem Video, das am Mittwoch (15. Januar) auf dem YouTube-Kanal der Food-Webseite Delish hochgeladen wurde, verrät er jetzt, wie seine ehemalige Chefin, Queen Elizabeth II. (93), ihre Mahlzeiten am liebsten mag: Deftig, mit viel Sahne, Butter und Fett.