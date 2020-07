Höchstens Ein-Personen-Stücke. Wie sah dann Phase zwei aus?

Nach sechs, sieben Wochen kam die Sorge: Wie geht das weiter? Überleben unsere Veranstalter? Wie wird die Infrastruktur sein nach Corona? Will mich überhaupt jemand sehen? Kann ich’s überhaupt noch? Dann konnte ich aber den Film fertig drehen, "Weißbier im Blut", mit Sigi Zimmerschied...

...über den Sie Ihre Magisterarbeit geschrieben haben.

Damals hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass ich je Kabarettistin werden würde.

Corona: "Man muss sich andere Projekte ausdenken, kreativ bleiben"

Im Film spielen Sie eine Bedienung in einem finsteren Gasthaus im Bayerischen Wald...

Eine ziemlich abgehalfterte Person, und da treffe ich auf diesen Kommissar Kreuzeder, gespielt von Sigi Zimmerschied, der mit neun Weißbier und sechs Obstlern Dauerpegel hat.

Klingt vielversprechend. Immerhin sind Dreharbeiten wieder möglich, wogegen es auf Sicht für das Bühnendasein eher mau aussieht. Was tun?

Schreiben. Sich andere Projekte ausdenken. Die Zeit nutzen, kreativ bleiben. Wir lernen gerade, einfach mal ohne Plan zu leben, nach dem Motto "Wenn du Gott zum Lachen bringen willst: Mach einen Plan!" Verzweifeln wäre die falsche Antwort auf die Situation, im Gegenteil: anders denken, flexibel sein. Ich bin generell ein positiver Mensch. Uns geht’s ja im Vergleich wirklich gut. Wir sind bislang ganz gut da durch gekommen. Jetzt müssen wir halt schauen, dass es so bleibt.

Mal daran gedacht, zum Geldverdienen was ganz Anderes zu machen?

Mei, ich putze wahnsinnig gern. Man muss ja immer irgendwas aufräumen und saubermachen.

Aber das macht doch niemand gern!

Ich schon. Aber ob’s das dann ist... Das Szenario dauerhaft geschlossener Bühnen mag ich mir gar nicht ausmalen, weil: Existenzängste sind der schlechteste Ratgeber in dieser Zeit. So was lähmt. Als freiberuflicher Künstler rechnest du immer damit, dass es mal schlecht läuft. Mit diesem Restrisiko lebt man als Künstler. Aber selbst wenn es wieder weitergeht: Das Geld wird immer weniger, die Kultur wird ein Luxus wie Essengehen.

Michaela Kaniber oder Judith Gerlach als Ministerpräsidentin

Und dann geht Ihnen bald auch noch der Söder Markus flöten.

Meinen Sie?

Nach DER Inszenierung am Chiemsee. Wer kann dazu schon nein sagen?

So schön wie in Bayern hat er’s in Berlin dann aber nicht. Aber bis dahin läuft noch viel Wasser die Isar runter.

Er sagt ja auch, dass sein Platz in Bayern ist.

Ja, aber Bayern ist überall. Und wer wird dann Ministerpräsident?

Ilse Aigner.

Wird sie's doch noch?

Wer sonst?

Vielleicht die anderen tollen, gut aussehenden Frauen im Kabinett: Michaela Kaniber oder Judith Gerlach.

Kinseher über Söder: "Er will in jedem Fall regieren"

Hm.

Tja, der Markus hat echt alles abgeräumt. Es ist schon erstaunlich, wie vergesslich die Menschen sind. Die CSU hat auch immer wieder das Glück, dass sie sich auf die Sonnenseite stellen kann. Über die eklatanten Fehler, die in der Flüchtlingskrise gemacht worden sind, spricht niemand mehr. Oder die Maut: was für eine Story, unglaublich! Das weiß der Markus auch. Er weiß aber auch, was für Fähigkeiten er hat: Führungsqualitäten. Er hat die Zügel in der Hand. In jedem Ministerium war er als Chef gefürchtet, und das ist er jetzt auch wieder. Da traut sich keiner was zu sagen. Der Söder könnte es mit dem Putin schon aufnehmen. Er ist immerhin schon mal einen Kopf größer. Vielleicht gibt es gerade auch so eine Sehnsucht nach einem Haudegen als deutschen Kanzler, nachdem man jahrelang die eher zurückhaltende, weise Frau Merkel am Ruder hatte.

Will Söder denn?

Nun, er will in jedem Fall regieren. Markus Söder regiert gern. Wir sind derzeit sehr auf uns fixiert, auf Corona in unserem Land. Danach kommen wieder die ganzen großen Probleme an die Oberfläche: Brexit, Europa, das Missverhältnis zu den USA, China und der Türkei, die Wirtschaft, die Flüchtlingskrise – die Weltlage ist mehr als herausfordend. Dafür unser schönes Bayern verlassen? Ob sich Markus Söder das wirklich antut? Klar, er hat die Krise gut gemeistert. So tun, als würde er wie Superman die Menschheit retten, das ist sein Ding. Aber egal wer kommt: Wir werden alle Angela Merkel nochmal nachtrauern, so sehr sie auch immer in der Kritik stand, da bin ich mir ziemlich sicher.

