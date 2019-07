Ehemalige "Game of Thrones"-Co-Stars Emilia Clarke: Süßer - zu früher - Geburtstagsgruß an Jason Momoa

Emilia Clarke spielte von Staffel eins bis acht in "Game of Thrones" die Rolle von Daenerys Targaryen. In Staffel eins wurde sie mit Jason Momoas Figur Khal Drogo zwangsverheiratet. Doch zwischen den beiden entwickelte sich eine echte Liebesgeschichte. Am Ende von Staffel eins stirbt Khal Drogo, erscheint seiner Khalessi in Staffel zwei aber noch einmal in einer Vision.