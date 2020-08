Ehekrise vorbei? Kanye West und Kim Kardashian angeblich im Familienurlaub

Nach dem aufreibenden Medienwirbel um Kanye West (43, "ye") gönnen sich der Rapper und seine Ehefrau, Kim Kardashian (39), offenbar eine Auszeit mit der Familie. Dem US-Portal "TMZ" liegen Bilder vor, auf denen der Musiker gemeinsam mit Sohn Saint (4) in einen Privatjet am Flughafen von Cody im US-Bundesstaat Wyoming einsteigt. Kardashian und die übrigen drei Kinder North (7), Chicago (2) und Psalm (1) sollen sich zu diesem Zeitpunkt bereits an Bord befunden haben.