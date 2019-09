Florian Weber als Schauspieler

Doch Weber ist nicht nur als Moderator und Reporter tätig, sondern kann auch auf eine Laufbahn als Schauspieler zurückblicken. So stand er bereits mit Ruth Drexel und Uschi Glas in dem ARD-Mehrteiler "Zwei am großen See" am Set. Des Weiteren war er unter anderem in "Bei aller Liebe", "Unter weißen Segeln", "Inga Lindström – Hochzeit in Hardingsholm" und "Ein Ferienhaus in Schottland" zu sehen.