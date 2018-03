Der doppelte Härtetest am Freitag (20:45 Uhr/ARD) gegen Spanien in der Düsseldorfer Arena und am Dienstag (20:45 Uhr/ZDF) gegen Brasilien in Berlin ist für Löw die letzte Chance, vor der vorläufigen Kader-Nominierung für die WM in Russland im Sommer (14. Juni bis 15. Juli) zu experimentieren und Wackelkandidaten auf die Probe zu stellen. Löw benennt sein Aufgebot am 15. Mai in Dortmund.