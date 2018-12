Ehefrau an seiner Seite "Abhängig von Tabletten": Willi Herren will Therapie machen

Willi Herren (43, "Loop Di Love") benötigt eine Therapie. "Ich bin tablettenabhängig", erklärte der Partysänger und Schauspieler in einem Interview mit "RTL Exclusiv". Darin sprach er über den Vorfall in Österreich, der vergangene Woche für Schlagzeilen sorgte. Er mache eine Entgiftung und danach eine ambulante Langzeittherapie, heißt es in dem Beitrag. "Ich habe versucht, meine Probleme mit Valium zu unterdrücken", so Herren. Die Mischung aus Tabletten und Alkohol hätten in Österreich zu einem "Blackout" bei ihm geführt.