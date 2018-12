Ehe gescheitert? Streit eskaliert: Willi Herren entschuldigt sich bei seiner Frau

Schlagersänger Willi Herren (43) soll nach einer TV-Aufzeichnung im österreichischen St. Anton angeblich eine körperliche Auseinandersetzung mit seiner Frau gehabt haben. "Ich weiß, dass ich mich betrunken nicht unter Kontrolle habe und gerne mal richtige Dummheiten begehe, an die ich mich am nächsten Tag kaum erinnere", erklärte der 43-Jährige dazu der "Bild"-Zeitung. "Was ich weiß, ist, dass ich mich in einem Club wiederfand und mir meine Frau vollkommen zu Recht eine Szene machte. Ich habe mich falsch verhalten und kann mich bei meiner Frau nur öffentlich entschuldigen."