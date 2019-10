Ehe-Aus im Jahr 2005 Dana und Til Schweiger: So ging es nach der Trennung weiter

Die gebürtige US-Amerikanerin hatte andere Prioritäten, wie sie in der Sendung ebenfalls erklärte: "Ich habe natürlich immer gedatet und so. Aber ich habe das immer fern von den Kindern gehalten, bis ich genau wusste, das könnte was sein und dann würden sie denjenigen kennenlernen. Aber zwischen Arbeit und Kindern war es ziemlich schwierig, Zeit für eine Beziehung zu haben." Generell habe sie Angst gehabt, dass eine Beziehung zu viel Chaos in das Leben der Kinder bringen würde, so die Vierfach-Mutter.