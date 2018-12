EHC-Star im AZ-Interview Mitchell: "Die beste Antwort gibt man immer auf dem Eis"

Wie Sie sich vorstellen können, zielten wir mit der Frage auf ein anderes Ereignis – die Rückkehr von Yasin Ehliz nach Nürnberg. Dessen Wechsel nach München hat für viel Unmut gesorgt.

(lacht) Ach so.

Und?

Ich war euphorisch, als ich gehört habe, dass Yasin wieder mein Teamkollege wird. Er ist ein besonderer Spieler, der Geschwindigkeit, Können, Härte und Wille in sich vereint. Er macht jedes Team stärker. Es tut mir ein bisschen leid für ihn, dass er noch nicht als Torschütze und Vorlagengeber bei uns in Erscheinung treten konnte. Er hilft uns zwar schon sehr, aber die Statistiken sagen das noch nicht aus. So etwas kann für einen Spieler zu einer Last werden, aber das ist nur eine Frage der Zeit.

Wieder gut ausgewichen. Was sagen Sie, der in seiner langen Karriere ziemlich alles gesehen hat, zu dem Brief, den die Ice Tigers nach dem Wechsel veröffentlicht haben, in dem sie Ehliz Wortbruch vorwerfen?

Ich habe das Statement nicht gelesen, aber ich habe davon gehört. Ich habe mit Yasin darüber gesprochen, er sieht einige Dinge fundamental anders. Ich als Organisation hätte diesen öffentlichen Brief sicher nicht geschrieben, aber das muss jeder selber wissen und entscheiden. Ich sehe es so: Yasin hat so lange, acht Jahre, für Nürnberg gespielt. Man sollte sich darüber freuen und auch ein bisschen dankbar sein, wenn ein Spieler so lange bei einem Verein ist, das ist nicht selbstverständlich. Klar, je länger man irgendwo ist, umso größer ist das Empfinden, dass ein Spieler zu einem Verein gehört. Aber letztlich ist es die Entscheidung eines Spielers, wo er unterschreibt. Das hat nichts mit Illoyalität zu tun.

Loyalität gilt auch immer für beide Seiten.

Absolut richtig. Man muss als Verein auch dafür sorgen, dass man sich als Spieler heimisch und willkommen fühlt.

Erwarten Sie viele Pfiffe für Ehliz?

Das kann sein, aber die beste Antwort gibt man sowieso immer auf dem Eis.

Letzte Frage: Wie geht es eigentlich Ihrem Gebiss? Sie haben ja gleich nach Ihrer Ankunft beim EHC mehrere Frontzähne nach dem Check eines Teamkollegen verloren.

Ich habe jetzt immerhin falsche Zähne, die ich rein- und raustun kann. Ich kann also endlich wieder durch die Straßen laufen und den Menschen ein Lächeln schenken, das nicht an eine Halloween-Figur erinnert.

