Erinnerung an Last-Second-Siegtor gegen Brynäs IF

Ein solches Last-Second-Siegtor ist vor exakt 364 Tagen schon Maximilian Daubner gelungen. Ebenfalls in der Champions League, ebenfalls gegen ein schwedisches Team (Brynäs IF). "Es war ein sehr gutes Spiel, das einfach Spaß gemacht hat“, sagte Coach Don Jackson vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag – dann in Schweden. "Die Spieler hatten ihre Freude, die Fans – und die Trainer auch. Es ist immer etwas Besonderes, wenn man so gewinnt. Aber vor allem hat mir gefallen, wie unsere Youngster aufgetreten sind. Man muss sich definitiv keine Sorgen machen, wenn man sieht, was da für Spieler nachkommen.“