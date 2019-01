Im Finale trifft der EHC, für den Madi Kastner (17. Minute), Yannic Seidenberg (20.) und Patrick Hager (50.) trafen, am 5. Februar auf die Frölunda Indians aus Göteborg, die nach dem 6:3 im Hinspiel gegen HC Pilsen auch das Rückspiel am Dienstag in Tschechien mit 3:1 gewannen. Die Schweden stehen damit zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Endspiel und haben als punktebestes Team Heimrecht.

"Der Finaleinzug wäre für uns als junger Verein etwas ungeheuer Geiles", hatte EHC-Stürmer Frank Mauer vor der Partie gesagt.