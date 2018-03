Kritische Worte von Frank Mauer

Mauer redete Tacheles. "Wir sind immer einen Schritt zu spät und erarbeiten uns kaum Torchancen. Es liegt an uns, wir sind einfach nicht konzentriert genug. So können wir nicht auftreten", echauffierte er sich. Worte wie Watschn für die Kollegen. "Wir haben zwar nicht gehört, was der Franky im Fernsehen gesagt hat, aber recht hatte er", sagte Nationalverteidiger Yannic Seidenberg, vor Spiel vier am Mittwoch (19.30 Uhr) in Bremerhaven "Mauer ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Nicht nur wegen seiner Tore."