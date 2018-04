Sein Team reiste am Montag per Charter-Maschine nach Berlin-Schönefeld zum zweiten Match-Puck, der am Dienstag (19:30 Uhr) ausgetragen wird. Noch immer führt München in der Serie mit 3:2. Und: Der EHC ist ein Auswärtsmonster in Finalserien. Noch nie hat die Jackson-Truppe in den Endspielen dieser Saison - und den beiden Meisterspielzeiten davor - in einer gegnerischen Halle verloren. "Wir haben eine Chance vergeben, jetzt wollen wir auf jeden Fall die nächste nutzen", sagte Münchens Kapitän Wolf, "wir wollen nun die Serie in Berlin beenden."

