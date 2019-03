Was Abeltshauser da zu sehen bekam, war auch nicht gerade ein Trostpflaster – seine Kameraden verloren Spiel fünf mit 0:3, in der Serie steht es nur noch 3:2. Am Montag wurde Abeltshausers Knie den ganzen Tag im Krankenhaus untersucht – Röntgen, MRT. Bis zum Abend gab es keine endgültige Diagnose, doch alles andere als das Saisonende für den 26-Jährigen wäre ein medizinisches Wunder.