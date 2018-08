EHC-Neuzugang im Interview Andrew Bodnarchuk: "Ich bin weiter ein großes Kind"

Das Tattoo von Bodnarchuk für Tochter Lila. Instagram: abodnarchuk

Da können Sie eigentlich gleich noch Ihre Rückennummer in die 17 ändern!

Nein, das Recht behalte ich ihr vor. Welchen Sport auch immer sie mal ergreifen sollte, sie sollte die 17 als Rückennummer wählen. Wenn das nicht ihre Glückszahl ist, was dann?

Während Ihrer Zeit in Texas gab es das Schulmassaker in Sutherland Springs, das den Staat regelrecht gelähmt hat, wie haben Sie das damals empfunden?

Das ist wirklich ein sehr sensibles Thema. Ich habe zehn Jahre in Amerika gelebt. Ich habe dort viele tolle Menschen kennengelernt, aber als junger Vater sieht man solche Bilder mit noch mehr Schrecken und Grausen. Ich will nur so viel sagen, die USA hat ein großes Problem mit der Waffenkontrolle, das es zu lösen gilt. Aber das sage ich nur als Vater, es steht mir nicht zu, politische Aussagen zu treffen. Ich bin nur ein kanadischer Eishockeyspieler.

Wie würden Sie diesen Eishackler als Spieler und als Mensch beschreiben?

Als Spieler gebe ich immer hundert Prozent, ich liebe Herausforderungen. Ich bin zwar nicht der Größte.

Sie sind immerhin 1,80!

Ja, aber ich glaube, ich spiele größer, als ich bin. Ich gebe nie auf. Als Mensch bin ich immer der Witzereißer, ich lache gerne. Ich würde mich als großes Kind beschreiben. Und dank der Tatsache, dass ich immer noch Eishockey spiele, habe ich meinen Reifeprozess um einige Jahre verzögern können. Meine Frau hat eigentlich zwei Kinder. Lila und mich. Sie hat also alle Hände voll zu tun.

Im Sommer bereiten Sie sich stets mit Eishockey-Superstar Sidney Crosby von den Pittsburg Penguins vor.

Das stimmt. Wir haben eine Gruppe, der auch Brad Marchand von den Boston Bruins angehört. Er ist wahrscheinlich mein allerbester Freund. Ich liebe es, mich mit den Besten zu messen. Und einen Besseren als Crosby wird man nicht so leicht finden. Er war sogar im Mai drei Wochen in München, um eine spezielle Vorbereitung zu machen. Als er gehört hat, dass ich in München unterschreibe, hat er gleich angerufen und von München geschwärmt. Wir haben sogar kurz darüber gesprochen, ob wir nächsten Sommer uns als Gruppe in München vorbereiten. Mal sehen. Es wäre cool.

Eines Ihrer Hobbys ist Bogenschießen? Wie kam es dazu? Viele Wintersportler, gerade Biathleten nutzen dies, um ihr persönliches Zen zu finden?

Ich habe aus Spaß angefangen, aber es hat auch einen tieferen Hintergrund. Ich will eines Tages, wenn ich mit Eishockey aufgehört habe, ein möglichst unabhängiges Leben führen. Ich will mein eigenes Obst und Gemüse anbauen, und wenn ich mit verantwortungsvollem Jagen mit dem Bogenschießen für Fleisch sorgen kann, werde ich das tun. Ich war zwar nie Jagen, aber ich will in Zukunft möglichst unabhängig leben.