EHC verdankt Aus den Birken zwei Meisterschaften

Aus den Birken, der große Schweiger, der so ungern in der Öffentlichkeit steht, hat sich in München endgültig zu einem der besten Torhüter Deutschlands entwickelt. In seiner ersten EHC-Saison musste er noch mitansehen, wie Trainer Don Jackson in den Playoffs, die im ersten Titelgewinn der Vereinshistorie gipfelten, ausschließlich David Leggio das Vertrauen im Tor gab. Doch in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 war es aus den Birken, der alleinig als Playoff-Goalie fungierte und dem EHC mit seinen Glanzparaden zu zwei weiteren Meisterschaften verhalf.