Aus den Birken ist vom Ehrgeiz getrieben

Zum Beispiel kann der EHC Eishockey-Geschichte schreiben und als erster Verein der DEL-Historie vier Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen.

Was heißt Geschichte schreiben? Ich habe einfach immer das Ziel, dass wir ganz Großes erreichen wollen. Wenn wir Charakter und gutes Eishockey zeigen, dann werden wir auch wieder erfolgreich sein.

Sie haben auf Ihrer Goalie-Maske einige Dinge verewigt: die Initialen der Eltern, der Freundin, den Namen des verstorbenen Hundes, die drei Meisterpokale, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Geben Ihnen diese Dinge Kraft?

Absolut, absolut. Das sind alles Dinge, die mir sehr, sehr am Herzen liegen. Ich bin einfach ein sehr emotionaler Mensch. All das sind Dinge, die mich prägen, dafür arbeite ich. Für all diese Dinge möchte ich in meinem Herzen immer alles geben. Die geben mir auch wirklich viel Kraft. Man muss die Dinge aber klar trennen. Es gibt das Sportliche und das Familiäre. Beides ist mir sehr wichtig, aber eben auf unterschiedlichen Ebenen.

Jetzt sagen Sie aber nicht, dass die Sensations-Silbermedaille zu Ihren Zielen gehört hat!

(lacht) Um ehrlich zu sein, das war nicht mal eines meiner Ziele, sondern eher ein Traum, es war sehr weit weg. Die Silbermedaille ist definitiv eines der Dinge, die ich sportlich gesehen niemals vergessen werde. Die letzten Jahre waren für mich verdammt verrückt. Ich habe so viele Medaillen und Trophäen erhalten, da muss ich mir irgendwann mal was Schönes basteln.