EHC-Kapitän Wolf "Der Pokal kann hier gern Wohnrecht bekommen"

Also haben Sie wieder die Berge um Füssen mit der Eishackler-Trainingsgruppe unsicher gemacht.

So schaut’s aus! Da ist alles dabei. Von einstündigen Fahrten bis zu Touren, die vier Stunden gehen. Man ist in der Natur, genießt den Ausblick und wird fit. Aber ich bin schon froh, dass nach der langen individuellen Vorbereitung am Freitag das Eistraining in der Olympiaeishalle losgeht. Außer uns denkt zwar bei den Temperaturen wahrscheinlich kein Mensch an Eishockey, aber ich bin einfach nur glücklich, dass ich mit meinen 37 Jahren meinen Traum immer noch leben darf. Ich kann nur sagen: Ich bin jedem dankbar, der dazu einen Beitrag leistet. Denn als ich angefangen habe, hätte mir nie vorstellen können, dass ich eine so lange Karriere haben würde.