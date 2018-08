Der 34-jährige Kanadier spielte von 2002 bis 2018 (durch eine Saison in der AHL unterbrochen) in der NHL, der besten Liga der Welt, für die Toronto Maple Leafs und die Calgary Flames. 1.020 Partien hat der Center in der NHL bestritten und 147 Tore erzielt. Er war der 319. Spieler in der Geschichte, der die 1.000er Marke knacken konnte.