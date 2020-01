AZ: Herr aus den Birken, der EHC Red Bull München hat am Donnerstag in Bremerhaven einen echten Eishockey-Krimi abgeliefert, einen 0:3- und 3:4-Rückstand in einen 6:4-Sieg umgebogen. Sie haben nach Ihrer Verletzung noch einmal pausiert. Wie viele Nerven haben Sie als Zuschauer bei diesem Spiel gelassen?

DANNY AUS DEN BIRKEN: Ich habe das Spiel daheim auf Magenta Sport verfolgt. Und ich muss sagen: Nur zuschauen und nicht eingreifen zu können, das ist wirklich hart. Das war schon in den Wochen während meiner Verletzung echt furchtbar. Dieses Mal war es noch einen Tick schwerer, vor allem nach diesem Start und dem 0:3-Rückstand. Ich glaube, man hätte eine Kamera bei mir hier aufstellen müssen, das wäre sicherlich lustig gewesen zu sehen, wie ich die Jungs anfeuere, Tore feiere oder auch mal schimpfe, wenn etwas nicht so gut läuft. Wenn wir zum Beispiel mal wieder zu viele Strafen machen. Ich bin da als Zuschauer total emotional.