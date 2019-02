Ist das auch die Stärke des EHC und von Trainer Don Jackson, dass das Team gerade in der Crunch-Time das beste Eishockey spielt?

Das ist die Philosophie von Don. Er redet schon im allerersten Team-Meeting im Sommer davon, wie das Spiel sieben in der Finalserie ausschauen könnte – und wie man topfit ist, so dass man auch in der letzten Verlängerung im letzten Saisonspiel noch fitte Haxn hat. Diese Fitness verlangt er von uns. Und wenn es drauf ankommt, sind wir bereit und können uns ganz auf unser Spiel konzentrieren.

Sie sind mittlerweile bei 54 Pflichtspielen in dieser Saison. Bis zu 86 könnten es werden. Geht da nicht irgendwann die Puste aus?

Eben nicht. Das Trainerteam macht das mit der Intensitätssteuerung hervorragend. Da wird im Training auch mal ein wenig das Gas rausgenommen, damit wir, wenn’s drauf ankommt, volle Power geben können. So sind wir auch bei drei Spielen in der Woche immer frisch im Kopf und in den Haxn.

Aufgrund des engen Spielplans musste der EHC auch seine "Weihnachtsfeier" auf vergangenen Montag legen. Wie war’s denn?

Super. Alle waren da: Trainer, Betreuer, das Marketing-Team. Wir sind da wie eine große Familie, alle ziehen an einem Strang. Alle geben alles für den Erfolg. Und dann ist es auch besser, wenn nicht ganz so der große Zeitdruck da ist, wenn wir mal ein paar Tage frei haben, gemeinsam Spaß haben und am nächsten Tag dann auch ausschlafen können.

Abeltshauser: "Wir wollen auch für Michi Wolf gewinnen"

Warum? Zu viel Glühwein?

Nein (lacht), wir waren asiatisch essen. Mit Plätzchen und Glühwein war da nimmer viel.

Besondere Vorkommnisse?

Naja, höchstens ein paar von denen, die ans Mikro zum Karaokesingen gegangen sind. Das hätten ein paar von denen besser bleibenlassen sollen.

Wer denn?

(lacht) Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen unter die Radl schmeißen will.

Na gut, wer hat’s besser gemacht?

Dwan Boyle, die Frau von Deryl Boyle, war sehr gut. Und der Andrew Bodnarchuk, der hatte seinen Song schon einstudiert, aber den hat er auch wirklich sauber drauf: "Pour some sugar on me" von Def Leppard.

Gab’s nachträgliche Weihnachtswünsche? Die Meisterschaft oder die Champions League?

Mei, das Double wär uns ganz recht. (lacht) Jetzt hoffen wir mal, dass es am Dienstag mit Wunsch eins klappt, dann konzentrieren wir uns auf die nächsten Aufgaben.

In der Restsaison geht es ja auch um einen schönen Abschied für Kapitän Michael Wolf.

Klar, der Michi wird ein Riesenloch hinterlassen. Wenn man zu jedem Trainer der DEL sagen würde: "Bau dir den perfekten Spieler zusammen", dann würde der zu hundert Prozent so ausschauen wie der Michi. Der ist einfach das komplette Paket. Er macht alles für die Mannschaft, er ist der perfekte Leader auf und neben dem Eis, ein super Mensch. Und in den wichtigen Situationen geht er voran. Kein Mann der großen Worte, so nach dem Motto: "Hauptsach, die Luft scheppert." Meistens lässt er sowieso Taten sprechen. Darum will die Mannschaft jeden noch möglichen Titel für ihn gewinnen. Wir wollen ihm was zurückgeben.

Und nächstes Jahr? Wer übernimmt da Verantwortung?

Gute Frage. Im Sommer wird dann wieder gewählt. Bislang war es immer klar, dass es der Michi wird. Darum dürfte es diesmal spannender werden.

Sie würden sich nicht wegducken, oder?

Diese Frage stellt sich aktuell nicht. Sicher wäre es für jeden Spieler eine Ehre, so ein Team zu führen. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Erst wollen wir noch ein paar Titel gewinnen.

Lesen Sie auch: Doppelte Doppelpacker - Das sind die Matchwinner des EHC München