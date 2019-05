Egal ob am TV oder auf dem Handy Wer gewinnt den ESC? So sehen Sie das große Finale im Stream

Wann geht es genau los?

Das Finale an sich wird ab 21:00 Uhr live im Ersten, bei ONE, auf "Eurovision.de" und bei der Deutschen Welle übertragen. Fans können sich aber auch schon zuvor auf den Gesangswettbewerb einstimmen. Ab 19:00 Uhr läuft bei ONE "Spektakulär und schräg - Best of Eurovision Song Contest". Im Anschluss folgt um 19:45 Uhr ebenfalls bei ONE ein "Brisant extra". Zur gleichen Zeit läuft auf "Eurovision.de" ein Warm-up mit Schauspielerin und Moderatorin Alina Stiegler (26). Ab 20:15 Uhr gibt es im Ersten, bei ONE und auf der Website dann jeweils den "Eurovision Song Contest 2019 - Countdown für Tel Aviv" mit Barbara Schöneberger (45) zu sehen.