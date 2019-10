Effenberg verpflichtet neuen Cheftrainer

Der 51-Jährige wurde vor Kurzem als neuer KFC-Manager vorgestellt. "Stefan Effenberg hat in seiner Karriere so ziemlich alles erlebt und erreicht. Wir erhoffen uns, dass er mit all seiner Erfahrung und seinem Fachwissen dabei helfen kann, die nächsten Schritte auf dem Weg nach vorne zu machen", begründete KFC-Investor Mikhail Ponomarev in einer Vereinsmitteilung die Verpflichtung.