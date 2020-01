Edelfan der Los Angeles Lakers Hollywood-Star Jack Nicholson ist von Kobe Bryants Tod erschüttert

Er könne sich selbstverständlich auch an seine erste Begegnung mit Bryant erinnern: "Ich habe ihn ein bisschen auf den Arm genommen." Im Madison Square Garden in New York habe Nicholson ihm damals einen Basketball angeboten und gefragt, ob er darauf ein Autogramm haben möchte: "Er sah mich an, als ob ich verrückt wäre." Bryant sei großartig gewesen, habe einen großartigen Humor gehabt: "Wir werden die ganze Zeit an ihn denken und ihn vermissen."