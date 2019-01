ZDF war erfolgreichster Sender in 2018

Unter den großen Privatsendern steht erneut RTL am besten da. Er kommt 2018 auf einen Marktanteil von 8,4 Prozent, etwas weniger als 2017 (9,2 Prozent). Dahinter landete in der Jahresbilanz Sat.1 mit 6,2 Prozent (6,7 Prozent) vor Vox mit 4,8 Prozent (5,1 Prozent). ProSieben hat in der Jahresbilanz einen Marktanteil von 4,4 Prozent (4,5 Prozent), Kabel eins wächst etwas und landet bei 3,5 Prozent (3,4 Prozent). ZDFneo hat ebenfalls erneut Marktanteile gewonnen und liegt nun bei 3,2 Prozent (2,9 Prozent). Dagegen hat RTL II leicht verloren und kommt in diesem Jahr auf 3,0 Prozent (3,2 Prozent).