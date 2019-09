Echte Bauern singen besser,... TV-Tipps am Samstag

In "Echte Bauern singen besser" (Das Erste) gibt sich ein Bauer als abgehalfterter Rockstar aus. Die Polizei-Häsin Judy kommt in "Zoomania" (Sat.1) einer Verschwörung auf die Spur. In "The Kids Are All Right" (Super RTL) sucht ein Geschwisterpaar nach seinem leiblichen Vater.