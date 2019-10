Toter Baby-Delfin auf Instagram präsentiert

"Heute hab ich mich verabredet zum Abendessen auf extremer Gönnerbasis. Ihr müsst euch unbedingt mal reinziehen, was wir uns hier an den Start gegönnt haben. Es ist ne extrem heftige Nummer." Mit diesen Worten leitet "Inscope21" seine Insta-Story ein und zeigt seinen 1,5 Millionen Followern einen toten Baby-Delfin in einer Kühlbox mit Eis.