Echt oder ein Fake? Fans wundern sich nach Auftritt: Was ist mit Madonnas Po passiert?

Was hat Madonna (60, "La Isla Bonita") nur mit ihrem Hintern gemacht? Ein Auftritt der Queen of Pop am Silvesterabend sorgt derzeit für Spekulationen bei ihren Fans. Mehrere Besucher des Konzerts in der New Yorker Schwulenbar The Stonewall Inn posteten auf Social Media Videos, auf denen Madonna neben ihrem 13 Jahre alten Adoptivsohn David Banda auf der Bühne zu sehen ist.