Echo Dot vergriffen Amazon: Alexa-Geräte mehr als 100 Millionen Mal verkauft

Beispielsweise der Echo Dot, der kleinste smarte Lautsprecher aus dem Hause Amazon, habe die Verkaufserwartungen an Weihnachten deutlich übertroffen, wie es weiter heißt. Der Speaker ist derzeit fast ausverkauft. Die aktuelle dritte Generation soll laut Angaben des Unternehmens in den USA - je nach Ausführung - teils erst wieder Ende Januar oder Anfang Februar verfügbar sein. Modelle in der Farbe "Heather Gray" scheinen derzeit noch verfügbar. In Deutschland sind die Lautsprecher frühestens wieder am 7. Februar lieferbar.